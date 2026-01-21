Scuole chiuse per maltempo domani giovedì 22 gennaio | l’elenco dei comuni interessati
Domani, giovedì 22 gennaio 2026, molte scuole saranno chiuse in diversi comuni della Sicilia a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’elenco delle località interessate è in costante aggiornamento, con particolare attenzione a Catania, dove la decisione sarà comunicata nelle prossime ore. Per rimanere informati, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali delle autorità locali e delle scuole.
L’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani, giovedì 22 gennaio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni della Sicilia: a Catania si deciderà nelle prossime ore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Scuole chiuse domani, giovedì 22 gennaio, a Letojanni e a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove una forte mareggiata ha letteralmente sventrato il Lungomare.
