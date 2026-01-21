Scuole chiuse per maltempo domani giovedì 22 gennaio | l’elenco dei comuni interessati

Domani, giovedì 22 gennaio 2026, molte scuole saranno chiuse in diversi comuni della Sicilia a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’elenco delle località interessate è in costante aggiornamento, con particolare attenzione a Catania, dove la decisione sarà comunicata nelle prossime ore. Per rimanere informati, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali delle autorità locali e delle scuole.

