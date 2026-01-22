sci di fondo coppa del mondo goms 2026 fra le donne nel 2024 furono svahn e diggins le prime attrici

La Coppa del Mondo di sci di fondo si avvicina alla sua ultima tappa prima dei Giochi di Milano Cortina 2026. Nel 2024, tra le donne, Svahn e Diggins si sono distinte come le principali protagoniste della stagione, confermando il livello elevato delle atlete in gara. Questa fase rappresenta un momento cruciale di preparazione e confronto in vista delle prossime Olimpiadi, con l’attenzione rivolta alle prestazioni delle migliori atlete internazionali.

La Coppa del Mondo di sci di fondo affronta l’ultima tappa prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Nell’imminente fine settimana, le atlete saranno impegnate a Goms (Svizzera). Le competizioni previste sono tre. La prima, una Team Sprint, in tecnica libera. A seguire una Sprint e una 20 km mass start in alternato. Si competerà nel Canton Vallese, al confine con il Piemonte e il Canton Ticino. Il comprensorio sostanzialmente non ha una tradizione legata al massimo circuito, essendo stato inserito in calendario molto raramente. Difatti, quella corrente, sarà solo la quarta presenza della località in questione. 🔗 Leggi su Oasport.it

