La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2026 vede ancora Diggins in testa, con Ganz tra le prime trenta. La stagione, iniziata il 28 novembre 2025 a Ruka e in programma fino al 22 marzo a Lake Placid, comprende 27 competizioni individuali e il Tour de Ski, tutto in Italia. Un quadro aggiornato delle performance delle atlete nel circuito più importante della disciplina.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins sempre leader, Ganz dentro le 30

