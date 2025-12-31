Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins sempre leader Ganz dentro le 30
La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2026 vede ancora Diggins in testa, con Ganz tra le prime trenta. La stagione, iniziata il 28 novembre 2025 a Ruka e in programma fino al 22 marzo a Lake Placid, comprende 27 competizioni individuali e il Tour de Ski, tutto in Italia. Un quadro aggiornato delle performance delle atlete nel circuito più importante della disciplina.
La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
