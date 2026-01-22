Andreas Schjelderup ha raggiunto un accordo verbale con il Club Brugge, segnando un passo importante nel suo trasferimento. La trattativa tra il club belga e il calciatore sta entrando nella fase finale, con possibili sviluppi imminenti. La situazione rappresenta un punto di svolta nel futuro dell’esterno offensivo, atteso a breve un’eventuale definizione ufficiale.

Accelerazione improvvisa sul futuro di Andreas Schjelderup. L’esterno offensivo ha già raggiunto un accordo verbale con il Club Brugge, aprendo una trattativa che ora entra nella sua fase decisiva. L’intesa è stata definita sul piano personale, mentre restano in corso i contatti tra i club. Il Brugge ha messo sul tavolo una proposta complessiva da 11 milioni di euro, cifra che al momento non soddisfa il Benfica, orientato a chiedere un rilancio per dare il via libera all’operazione. A confermare lo stato avanzato del dialogo è stato Florian Plettenberg, che ha segnalato come il sì del giocatore rappresenti un passaggio chiave. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Schjelderup, accordo verbale con il Club Brugge

Chelsea, Rosenior svela: «Non ho ancora firmato, ma ho un accordo verbale con i club. Nelle prossime ore sarà ufficiale»Liam Rosenior ha dichiarato di aver raggiunto un accordo verbale con il Chelsea per la posizione di allenatore, anche se l’accordo ufficiale non è ancora stato firmato.

Mercato Parma, pronto un nuovo rilancio per Schjelderup: il club emiliano accelera i contatti con il BenficaIl Parma sta intensificando i contatti con il Benfica per il trasferimento di Schjelderup.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Inter, accordo verbale con l’Al-Hilal per Cancelo. Si attende la decisione del giocatoreL’Inter e l’Al-Hilal hanno trovato un accordo verbale per il ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro. Contatti continui tra il club e Jorge Mendes, procuratore del portoghese. Il giocatore ha chiesto ... gianlucadimarzio.com

Inter, accordo verbale con l'Al-Hilal per Cancelo: il giocatore ha chiesto tempo per rifletterePassi concreti sull’asse Milano-Riad. Secondo quanto raccolto da Sky Inter e Al-Hilal hanno raggiunto un accordo verbale per il possibile ritorno in nerazzurro di Joao Cancelo, aprendo di fatto la ... m.tuttomercatoweb.com

Edoardo Bove riparte da Watford. Ufficiale: il club inglese ha annunciato l’ingaggio del centrocampista classe 2002, con un accordo di cinque anni e mezzo dopo la risoluzione consensuale con la Roma. Dietro non c’è solo un cambio di maglia: c’è la voglia di - facebook.com facebook