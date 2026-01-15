Mercato Parma pronto un nuovo rilancio per Schjelderup | il club emiliano accelera i contatti con il Benfica

Il Parma sta intensificando i contatti con il Benfica per il trasferimento di Schjelderup. Dopo un primo interesse, il club emiliano prepara un rilancio importante per ottenere il sì dell’esterno. L’operazione si inserisce nel progetto di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare la rosa e puntare a risultati migliori nel campionato.

Mercato Parma: operazione Schjelderup sempre più calda: pronto un rilancio significativo per strappare l’esterno al Benfica Il Parma è pronto a tornare alla carica per Schjelderup. Dopo il pareggio ottenuto al Maradona contro il Napoli, il club emiliano continua a lavorare con decisione per portare l’esterno norvegese in gialloblù. Per la giornata di domani, è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Mercato Parma: operazione Schjelderup sempre più calda: pronto un rilancio significativo per strappare l'esterno al Benfica - Mercato Parma: operazione Schjelderup sempre più calda: pronto un rilancio significativo per strappare l'esterno al Benfica Il Parma è pronto a tornare alla carica per Schjelderup.

mercato parma pronto nuovoParma, per Hernani si aprono di nuovo le porte della B: il brasiliano vicino allo Spezia - Per Hernani Azevedo Júnior, meglio noto come Hernani, centrocampista classe '94 del Parma, si riaprono le porte della Serie B. tuttomercatoweb.com

mercato parma pronto nuovoIl Parma è pronto a chiudere un rinnovo pesantissimo: trattativa con Bernabé - Il Parma è pronto a blindare uno dei suoi migliori talenti< Non solo Mateo Pellegrino, sul quale la corte di tutte le big della nostra Serie. tuttomercatoweb.com

