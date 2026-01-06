Chelsea Rosenior svela | Non ho ancora firmato ma ho un accordo verbale con i club Nelle prossime ore sarà ufficiale

Liam Rosenior ha dichiarato di aver raggiunto un accordo verbale con il Chelsea per la posizione di allenatore, anche se l’accordo ufficiale non è ancora stato firmato. La conferma arriva direttamente dal tecnico, che prevede di rendere ufficiale l’accordo nelle prossime ore. Questa notizia segna un passo importante nel processo di rinnovo dello staff tecnico dei Blues.

