Bambi – La vendetta | l’iconico cerbiatto come non l’avete mai visto – Recensione

Bambi – La vendetta è un film che rivisita la celebre storia del giovane cerbiatto, introducendo elementi di narrazione più maturi e complessi. Dopo un prologo animato con toni fiabeschi, il film esplora temi di crescita, perdita e resilienza, offrendo una prospettiva aggiornata e più profonda rispetto alle versioni precedenti. Una proposta interessante per chi desidera un’interpretazione moderna di una delle storie più conosciute del mondo animale.

Un prologo animato dai toni fiabeschi racconta la storia che tutti conosciamo: il giovane cerbiatto Bambi vive felice con sua madre fino a quando un cacciatore non la uccide. Ma questa versione spinge il racconto ben oltre il trauma infantile del classico Disney. Bambi cresce in solitudine, trova una compagna di nome Faline e mette su famiglia. Un giorno, però, un camion che trasporta rifiuti tossici della società farmaceutica Wilbex investe e uccide la sua partner, mentre il cucciolo della coppia scompare nel nulla. In preda alla furia, Bambi beve l'acqua contaminata di un fiume inquinato e si trasforma in una mostruosa creatura assetata di vendetta.

