Como-Borghi con l’apertura del nuovo sottopasso arriva la promessa | La stazione sarà più sicura

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como Borghi, si è concluso con successo il cantiere del nuovo sottopasso ciclopedonale, inaugurato il 16 dicembre 2025. L’opera, realizzata da Ferrovienord sulla linea Saronno-Como Lago, mira a migliorare la sicurezza e la mobilità dei pendolari e dei cittadini, offrendo un collegamento più sicuro e funzionale tra le diverse aree della stazione.

como borghi con l8217apertura del nuovo sottopasso arriva la promessa la stazione sar224 pi249 sicura

© Ilgiorno.it - Como-Borghi, con l’apertura del nuovo sottopasso arriva la promessa: “La stazione sarà più sicura”

Como, 16 dicembre 2025 –  A conclusione di mesi di lavori, è stato aperto il nuovo sottopasso ciclopedonale della stazione di Como Borghi, sulla linea Saronno-Como Lago di Ferrovienord. L’opera è stata realizzata nell’ambito dei lavori di riqualificazione avviati poco più di un anno fa, a ottobre 2024, e consente l’attraversamento della ferrovia in caso di barriere chiuse del passaggio a livello. Il superamento dei binari da parte dei pedoni anche con le sbarre chiuse, per evitare lunghe attese, era infatti prassi abituale. Permette inoltre l’accesso allo scalo anche da via Carloni. Contestualmente all’apertura del sottopasso, avvenuta in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario invernale, è stato anche attivato il secondo binario. Ilgiorno.it

Stazione di Como Borghi, ufficialmente aperto il sottopassaggio ciclopedonale - Niente più attese per pedoni e ciclisti al passaggio a livello: è ufficialmente agibile il sottopasso di Como Borghi. espansionetv.it

como borghi l8217apertura nuovoStazione di Como Borghi, da domani apre il sottopasso ciclopedonale - Lavori alla stazione di Como Borghi: da domani apre il sottopasso ciclopedonale. espansionetv.it