Como-Borghi con l’apertura del nuovo sottopasso arriva la promessa | La stazione sarà più sicura

A Como Borghi, si è concluso con successo il cantiere del nuovo sottopasso ciclopedonale, inaugurato il 16 dicembre 2025. L’opera, realizzata da Ferrovienord sulla linea Saronno-Como Lago, mira a migliorare la sicurezza e la mobilità dei pendolari e dei cittadini, offrendo un collegamento più sicuro e funzionale tra le diverse aree della stazione.

Como, 16 dicembre 2025 – A conclusione di mesi di lavori, è stato aperto il nuovo sottopasso ciclopedonale della stazione di Como Borghi, sulla linea Saronno-Como Lago di Ferrovienord. L'opera è stata realizzata nell'ambito dei lavori di riqualificazione avviati poco più di un anno fa, a ottobre 2024, e consente l'attraversamento della ferrovia in caso di barriere chiuse del passaggio a livello. Il superamento dei binari da parte dei pedoni anche con le sbarre chiuse, per evitare lunghe attese, era infatti prassi abituale. Permette inoltre l'accesso allo scalo anche da via Carloni. Contestualmente all'apertura del sottopasso, avvenuta in concomitanza con l'entrata in vigore dell'orario invernale, è stato anche attivato il secondo binario.

