Sassuolo e Cremonese si affrontano nella ventiduesima giornata della Serie A 20252026, in una partita importante per entrambe le squadre in lotta per mantenere la categoria. Analizzeremo le probabili formazioni e i modi per seguire l'incontro, offrendo un aggiornamento chiaro e obiettivo su un match che può influenzare la classifica finale.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti dopo una serie di risultati negativi che li hanno trascinati nella lotta per la salvezza. Sassuolo vs Cremonese si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 12.30 presso il Mapei Stadium. SASSUOLO VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I neroverdi sono reduci da tre sconfitte consecutive che hanno annullato quanto di buono fatto in precedenza. La squadra di Grosso aveva navigato per un po’ nella parte sinistra della classifica, poi però hanno iniziato a calare ed ora si ritrovano con 23 punti, e un vantaggio di sei punti sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sassuolo vs Cremonese, ventiduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Como vs Torino, ventiduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaComo e Torino si affrontano nella ventiduesima giornata della Serie A 20252026.

Inter-Pisa, ventiduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaL'incontro tra Inter e Pisa, valido per la ventiduesima giornata della Serie A 20252026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie A 2025/2026 – Le Probabili Formazioni di Tutte le Squadre!

Argomenti discussi: Serie A. Stasera Juventus vs Cremonese, le probabili formazioni; Juventus-Cremonese 5-0, gol e highlights: segna ancora David, poi anche Yildiz e McKennie; Serie A, risultati e classifica della giornata 20; Serie A Enilive 2025/26, il calendario completo.

Sassuolo, allenamento in vista della Cremonese: Grosso aspetta rinforzi... dall'infermeriaIl Mapei Stadium si prepara ad accogliere il lunch match della ventiduesima giornata di Serie A e il Sassuolo ha rimesso subito in moto il motore in vista. tuttomercatoweb.com

Sassuolo-Cremonese: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniSassuolo-Cremonese sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito della piattaforma. La ... calciomercato.com

Domenica 25 Gennaio, ore 12.30 In diretta su Radio Gamma Sassuolo-Cremonese #sassuolocremonese - facebook.com facebook

Sarà Giuseppe Collu di Cagliari dirigere #SassuoloCremonese, 22^ giornata di #SerieAEnilive Scopri di più sulla designazione #ForzaSasol x.com