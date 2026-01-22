Sarzana sogna l’Europa Pronto l’assalto al Wimmis

L’Hockey Sarzana si prepara a sfidare Wimmis nei quarti di finale della Ws Trophy Cup, in programma sabato alle 21 al PalaTori. Dopo la vittoria 3-1 dell’andata, i rossoneri hanno buone possibilità di qualificarsi per la “final four” europea, anche con una sconfitta di misura. La squadra di Festa punta a consolidare il proprio percorso e proseguire nel prestigioso torneo internazionale.

L’attesa è tanta, il traguardo da conquistare importante. L’ Hockey Sarzana si prepara a sfidare gli svizzeri del Wimmis sabato alle 21 al PalaTori nei quarti di finali di Ws Trophy Cup: i rossoneri dopo la vittoria per 3-1 dell’andata hanno la grande possibilità di staccare il biglietto per la “ final four ” della competizione europea, per farlo il team di Festa può anche permetersi il lusso di perdere con una rete di scarto. Sarà una serata di gala al Centro Polivalente, con una coreografia ’hollywodiana’ preparata dall’Hockey Sarzana: le due squadre e gli arbitri saranno accompagnati in pista dai bambini della scuola hockey rossonera, che al termine del primo tempo si esibiranno in una partitella, mentre le tre ragazze del settore giovanile rossonero esibiranno le bandiere delle tre nazioni, poi gli inni nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

