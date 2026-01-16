Assalto al Pronto soccorso l’allarme degli pneumologi | ricoveri per problemi respiratori

Gli pneumologi segnalano un aumento dei ricoveri per problemi respiratori, nonostante il calo dei contagi influenzali. A Versilia, la pressione negli ospedali rimane elevata, richiedendo un impegno costante da parte del personale sanitario. Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare attentamente l’andamento delle patologie respiratorie e di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza dei pazienti.

Versilia, 16 gennaio 2026 – Influenza: calano i contagi, ma resta alta la pressione negli ospedali dove in questo periodo l’impegno degli pneumologi procede a ritmo serrato. “Sebbene i dati dell’ultima settimana indichino una lieve flessione nell’incidenza delle infezioni respiratorie acute provocate dai virus influenzali (circa 14 casi ogni mille abitanti) – spiega Valentina Pinelli – l’emergenza negli ospedali non è finita. La pressione nel reparto di pneumologia del Versilia resta significativa per i numerosi ricoveri di forme gravi e complicate causate dai virus influenzali”. Assalto al pronto soccorso, “picco perfetto” dell’influenza: tamponi positivi oltre il 60% e deriva polmoniti In che scenario siamo? “In queste settimane assistiamo a un afflusso costante di pazienti colpiti da gravi insufficienze respiratorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

