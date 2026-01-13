Assalto al pronto soccorso Influenza sul tetto del picco Tamponi positivi oltre il 60%

Il settore sanitario si trova di fronte a un rapido aumento dei casi di influenza, con oltre il 60% di tamponi positivi e un picco di accessi al pronto soccorso. La diffusione si sta intensificando, coinvolgendo ambienti domestici e lavorativi, e richiede attenzione e misure adeguate per gestire questa ondata. È importante mantenere comportamenti responsabili e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per limitare l’impatto sulla popolazione.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Il picco "perfetto". Quasi come la Tempesta perfetta del film con Cloneey. Si infila nelle case, negli uffici, colpisce alla cieca e mette a letto con febbre, problemi respiratori, dolori muscolari. L'influenza ha virato verso il picco con un mese di anticipo e molti aretini hanno passato Natale e Capodanno sotto le coperte. Ma già nei primi giorni di gennaio ha raggiunto il suo apice. Ormai gli accessi al pronto soccorso si sono consolidati: l a media è di 190 persone che ogni giorno varcano la soglia del quartier generale dell'emergenza: Pronto soccorso in pressing. Di questi, una buona metà non dovrebbe farlo, trattandosi di codici verdi, ovvero minori.

