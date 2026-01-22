Saronno scuole Rodari e Collodi chiuse all’ultimo minuto | le scuse della sindaca

A Saronno, le scuole dell’infanzia Collodi e primaria Rodari nel quartiere Prealpi sono state chiuse all’ultimo minuto. La sindaca ha comunicato le motivazioni di questa decisione, che ha creato disagi per molte famiglie. La situazione ha richiesto un intervento rapido per garantire la sicurezza degli studenti e la gestione delle famiglie coinvolte.

Tra caldaie rotte e topi. Resta chiusa la Rodari. Riaperte King e CollodiLa scuola d’Infanzia Rodari rimarrà chiusa almeno fino a fine settimana a causa di problemi strutturali, tra caldaie rotte e presenza di topi.

In merito alla mancata tempestività nel comunicare la chiusura delle due scuole, la sindaca Ilaria Pagani ammette un errore di comunicazione interna e promette verifiche per evitare il ripetersi del d

