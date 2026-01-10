Crans scuse a famiglie da vice sindaca

La vice sindaca di Crans-Montana ha rilasciato un’intervista a RTS per esprimere le scuse ufficiali alle famiglie delle vittime del recente incendio. La sua dichiarazione arriva in seguito alle critiche rivolte al sindaco, che non aveva ancora chiarito la posizione dopo l’incidente. L’obiettivo è offrire un messaggio di solidarietà e rispetto in un momento difficile per la comunità.

10.46 Dopo le critiche ricevute dal sindaco di Crans-Montana, che all'indomani del rogo non si scusò con le famiglie delle vittime, la sua vice cerca di recuperare con un'intervista alla tv Rts. "Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa", ammette Nicole Bonvin Clivaz. "A volte si è maldestri.Ma oggi dobbiamo farlo: siamo con le famiglie, siamo con le vittime, queste persone che soffrono". Riconosce "una mancanza" dell'amministrazione sui controlli:"Non li abbiamo fatti e ci prendiamo la responsabilità";inchiesta darà risposte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Natale nelle scuole dell’infanzia: la sindaca e vice tra sorrisi, curiosità e allegria Leggi anche: Si chiude la crisi a Castello Imperiali: rientra il Pd e Padula vice sindaca La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dopo le accuse, il Comune si scusa: «Chiediamo perdono alle famiglie», ma niente dimissioni. Crans Montana, la vice-sindaca ammette: «Non abbiamo fatto controlli sul locale, scusateci. Ma niente dimissioni». Per Jacques Moretti prima notte in carcere - Prima notte in carcere per Jacques Moretti, titolare del disco bar Constellation, teatro della strage di Capodanno, dopo la notifica di ieri da parte della procuratrice generale del ... ilmessaggero.it

Crans-Montana, la vice sindaca: «Ammettiamo di non aver fatto i controlli, chiediamo perdono ma non ci dimettiamo» - La vice sindaca di Crans Montana Nicole Bonvin Clivaz: «Ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza» ... milano.corriere.it

Crans Montana, l’ambasciatore italiano in Svizzera: “Ragazzi pensavano che rogo fosse parte di uno spettacolo” - Prima notte in carcere per Jaques Moretti, l'imprenditore proprietario del Le Constellation, il locale della strage di Capodanno di Crans Montana ... fanpage.it

#Mondo Arrestato il proprietario del locale dove sono morte 40 persone. Le scuse della moglie, affranta. Cordoglio internazionale per la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

#Ultimora Crans-Montana: fermato Jacques Moretti dopo l'interrogatorio, le scuse della compagna Jessica #DentroLaNotizia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.