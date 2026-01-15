Tra caldaie rotte e topi Resta chiusa la Rodari Riaperte King e Collodi

La scuola d’Infanzia Rodari rimarrà chiusa almeno fino a fine settimana a causa di problemi strutturali, tra caldaie rotte e presenza di topi. Nel frattempo, le scuole King e Collodi sono state riaperte, garantendo la ripresa delle attività per gli studenti. L’amministrazione comunale sta lavorando per risolvere le criticità e garantire la sicurezza di tutti gli edifici scolastici.

Fumata nera per la scuola d'Infanzia Rodari (nella foto): resterà chiusa almeno fino a fine settimana nonostante gli sforzi messi in campo dall'amministrazione comunale. Ma se non si risolverà la situazione, la chiusura dell'edificio potrebbe prolungarsi fino al 30 gennaio. Questo quanto emerso dall'ultimo sopralluogo effettuato ieri, nel pomeriggio, dall'assessore Massimiliano Mistretta. La decisione è legata al malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, per la cui risoluzione i tecnici dell'Ente sono al lavoro fin da prima delle vacanze natalizie. I primi interventi, che sono consistiti nella sostituzione delle pompe e nel lavaggio degli scambiatori, non sono stati risolutivi.

