Sant' Angelo preso d' assalto dalle auto a Pianoscarano raid dei vandali | chiesti interventi

Durante il consiglio comunale del 20 gennaio, le richieste dell'opposizione si sono concentrate sulla problematica del traffico e della sicurezza a Sant'Angelo e Pianoscarano. In particolare, sono stati evidenziati episodi di congestionamento e atti vandalici, sollevando l'esigenza di interventi concreti per migliorare la viabilità e la sicurezza nelle aree interessate.

Se c'è un filo conduttore, seppur sottile, che ha unito le istanze dell'opposizione durante il consiglio comunale del 20 gennaio, questo passa per le quattro ruote. Due facce della stessa medaglia: da una parte le auto che invadono le frazioni turistiche creando il caos, dall'altra quelle.

