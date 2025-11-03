Raid dei vandali in città | decine di auto prese di mira rotti finestrini e tettucci
Un vero e proprio raid criminale è andato in scena a Ravenna, nella zona di via dei Poggi e via Antica milizia. A riportare la situazione, verificatasi nella notte fra sabato e domenica è Alberto Emiliani del gruppo Ravenna Sos Sicurezza, che riferisce: "I delinquenti hanno rotto decine e decine. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
