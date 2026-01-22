Sangalli | consumi e fiducia in aumento ora rafforzare crescita

Secondo Sangalli, i consumi in Italia mostrano segnali di ripresa, con un aumento della fiducia tra i consumatori. Eventi come il Black Friday, il Natale e l’inizio dei saldi contribuiscono a rafforzare questa tendenza, indicando una fase di recupero economico. È importante now consolidare questa crescita per sostenere il mercato e favorire uno sviluppo stabile nel prossimo futuro.

Roma, 22 gen. (askanews) – “Il risveglio dei consumi durante il Black Friday, il Natale e l’avvio dei saldi è certamente un segnale positivo che conferma il recupero della fiducia. Per rendere la crescita più robusta è necessario continuare a ridurre le tasse su famiglie e imprese, semplificare la burocrazia e creare migliori condizioni per la partecipazione di giovani e donne al mercato del lavoro”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha commenta i risultati dell congiuntura elaborata dall’Ufficio studi della vonfederazione. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L’edilizia bergamasca oltre il Pnrr: massa salari in aumento, ora un Piano Casa per sostenere la crescitaL’edilizia bergamasca registra un incremento della massa salari del 5,3%, superando i 116 milioni di euro.

Leggi anche: Crollo della fiducia dei consumatori a novembre: rischi per i consumi natalizi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sangalli: consumi e fiducia in aumento, ora rafforzare crescitaRoma, 22 gen. (askanews) – Il risveglio dei consumi durante il Black Friday, il Natale e l’avvio dei saldi è certamente un segnale positivo che conferma il recupero della fiducia. Per rendere la cres ... askanews.it

Carlo Sangalli: Manovra responsabile ma non basta, la detassazione sia per tutti. Spinta a competitività, consumi e investimentiRoma, 18 novembre 2025 – L’economia è sostanzialmente ferma anche se si intravede qualche segnale positivo – avvisa il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli –. I consumi, pur rimanendo deboli, ... quotidiano.net

Sabato 24 e domenica 25 ti aspettiamo per scoprire nuovo Volkswagen T-Roc: design rinnovato, tecnologia e carattere. Passa in concessionaria e scopri tutte le novità di quest'auto! Besana Brianza, via Kennedy 111 Visita il nostro sito: https://www.sangalli - facebook.com facebook