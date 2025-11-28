Crollo della fiducia dei consumatori a novembre | rischi per i consumi natalizi
L’indice di fiducia dei consumatori scende ai minimi da aprile, con le famiglie in difficoltà e le aspettative economiche al ribasso. La discesa della fiducia dei consumatori A novembre, la fiducia dei consumatori ha registrato un brusco calo, scendendo da 97,6 a 95, il valore più basso da aprile, secondo i dati Istat. Questo risultato . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
#Istat Crolla la fiducia dei #consumatori, da 97,6 a 95 a novembre, con un diffuso deterioramento delle opinioni, più marcato sulla situazione futura. Per l'Unione Nazionale Consumatori si rischia "un Natale in bianco" con una possibile gelata dei consumi so Vai su X
FIDUCIA: CONFESERCENTI, QUADRO AMBIVALENTE, INCERTEZZA PESA SULLE FAMIGLIE - Il clima di fiducia di novembre rilevato da Istat ci restituisce un quadro ambivalente: per i consumatori si registra quasi un mini- Scrive calabriaeconomia.it
A novembre crolla la fiducia dei consumatori. “Possibile gelata sui consumi di Natale” - Istat rileva un calo dell'indice di fiducia dei consumatori al valore più basso da aprile mentre sale quello delle imprese ... Segnala ilfattoquotidiano.it
A novembre fiducia delle imprese in rialzo, ma i consumatori sono più pessimisti - A novembre 2025, il clima di opinione dei consumatori è stimato in peggioramento (da 97,6 a 95,0) mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese registra un aumento da 94,4 a 96,1. Lo riporta giornaledellepmi.it