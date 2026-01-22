A San Severo, nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, si è verificata l’esplosione di un ordigno artigianale, probabilmente una bomba carta, davanti all’abitazione di una consigliera comunale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e individuare eventuali responsabili. L’episodio ha suscitato preoccupazione nel territorio e richiama l’attenzione sulla sicurezza locale.

Un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.00, davanti all’abitazione di Anna Maria Damone, consigliera comunale di San Severo. Damone, al momento dell’esplosione, era in casa con il marito e i suoi 2 figli. Nessuno è rimasto ferito ma il boato ha spaventato tutti i residenti nella zona. La bomba ha inoltre danneggiato due auto parcheggiate nei pressi e non di proprietà della consigliera. Indagano i carabinieri. L'articolo San Severo: bomba carta davanti a casa di una consigliera comunale Indagano i carabinieri proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - San Severo: bomba carta davanti a casa di una consigliera comunale Indagano i carabinieri

Leggi anche: Nettuno, bomba carta esplosa all'alba: danneggiata un'auto. Indagano i carabinieri

Esplode bomba carta in via Ergizio: danneggiate due auto a San SeveroNella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre, a San Severo, in via Ergizio, si è verificata l'esplosione di un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Incendio a San Severo: un gazebo e due auto distrutti dalle fiamme; Fatto saltare il Bancomat della BPM: colpo nella notte a Torremaggiore; È morto Gianpier Clima, videomaker e documentarista. Grande amante della Capitanata; Assalti ai Bancomat in Capitanata: esplosione a Torremaggiore, è allarme sicurezza.

San Severo, esplode bomba carta davanti alla casa della consigliera comunale Damone: indagini in corsoDamone, al momento dell’esplosione, era in casa con il marito e i suoi due figli. Nessuno è rimasto ferito ma il boato ha spaventato tutti i residenti nella zona ... lagazzettadelmezzogiorno.it

San Severo, bomba carta davanti alla casa della consigliera comunale Anna Maria DamoneLeggi su Sky TG24 l'articolo San Severo, bomba carta davanti alla casa della consigliera comunale Anna Maria Damone ... tg24.sky.it

#Foggia Un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso ieri sera, davanti all'abitazione di Anna Maria Damone, consigliera comunale di San Severo. Damone, al momento dell'esplosione, era in casa con il marito e i 2 figli. Nessuno è ri x.com

San Severo, bomba contro sportello bancomat banca Intesa - facebook.com facebook