Nettuno bomba carta esplosa all' alba | danneggiata un' auto Indagano i carabinieri

Un “botto” che ha svegliato un quartiere. Questa mattina, verso le 5,30, in via Puglia a Nettuno si è verificata una esplosione che ha danneggiato un'auto, una Mercedes classe A, in sosta. Il boato è stato causato dalla deflagrazione di un ordigno rudimentale. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

