Esplode bomba carta in via Ergizio | danneggiate due auto a San Severo

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre, a San Severo, in via Ergizio, si è verificata l'esplosione di un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta. L'evento ha causato danni a due auto parcheggiate nelle vicinanze. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Paura nella notte, a San Severo, dove un ordigno rudimentale - verosimilmente una bomba carta - è stato fatto esplodere nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre, in via Ergizio, in una zona centrale della città.L'ordigno è stato fatto deflagrare in strada, nei pressi di un'autovettura che.

