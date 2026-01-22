Samurai giapponese derubato a Napoli di 15 katane era stato ospite in Rai con le spade
Un samurai giapponese, Yousuke Aikawa, è stato vittima di un furto a Napoli, da cui sono scomparse 15 katane di produzione artigianale. Aikawa, recentemente ospite in Rai con le sue spade, chiede aiuto per ritrovare le sue armi. Dopo un viaggio in Giappone durato un mese, si rivolge alla comunità e alle autorità per recuperare i preziosi oggetti.
Il samurai giapponese Yousuke Aikawa derubato a Napoli delle sue 15 katane artigianali. Tornava da un viaggio di un mese in Giappone: "Aiutatemi a ritrovarle".🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, 15 katane rubate al samurai giapponese Yousuke Aikawa: «In un attimo sono sparite»Un furto che ha dell’incredibile: quindici katane, le tradizionali spade giapponesi, rubate all’esterno della stazione di Napoli Centrale. msn.com
