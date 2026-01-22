Samurai giapponese derubato a Napoli di 15 katane era stato ospite in Rai con le spade

Un samurai giapponese, Yousuke Aikawa, è stato vittima di un furto a Napoli, da cui sono scomparse 15 katane di produzione artigianale. Aikawa, recentemente ospite in Rai con le sue spade, chiede aiuto per ritrovare le sue armi. Dopo un viaggio in Giappone durato un mese, si rivolge alla comunità e alle autorità per recuperare i preziosi oggetti.

