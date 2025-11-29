Ballando con le stelle stasera su Rai 1 la decima puntata | le coppie l' ospite di sabato 29 novembre

La decima puntata di Ballando con le stelle 2025 stabilirà quali saranno le coppie che si sfideranno sabato prossimo nella prima semifinale, in attesa di sapere chi sarà ripescato Mentre infuria il "lastre-gate" dietro le quinte, Ballando con le stelle 2025 è pronto ad andare in scena con la sua decima puntata, in onda stasera su Rai 1 dalle 21:30. Il programma di Milly Carlucci, al suo 20° anniversario, dovrà ancora una volta vedersela con Tu sì que vales su Canale 5, risultato fino a questo punto della stagione, sempre la scelta preferita dalla maggior parte del pubblico. La ballerina per una notte di sabato 29 novembre Si prepara a illuminare la pista di Ballando la giornalista Ilaria D'Amico che ballerà con Yuri Orlando. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

