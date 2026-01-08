Dove è stato girato Don Matteo 15 le location della serie Rai ambientata in Umbria

Don Matteo 15, la serie Rai con Raoul Bova, è stata girata tra Spoleto e altre suggestive location dell’Umbria, come Monterosi e Nepi nella Tuscia. Queste ambientazioni contribuiscono a creare il contesto autentico e accogliente della serie, valorizzando i paesaggi e le atmosfere tipiche di queste zone. La scelta delle location riflette l’intento di rappresentare un’Umbria reale e vivace, in cui si svolgono le vicende di Don Matteo.

Torna su Rai 1 Don Matteo 15, la serie con Raoul Bova nei panni di Don Massimo girata tra Spoleto in Umbria e location uniche della Tuscia, Monterosi e Nepi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

