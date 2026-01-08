Dove è stato girato Don Matteo 15 le location della serie Rai ambientata in Umbria
Don Matteo 15, la serie Rai con Raoul Bova, è stata girata tra Spoleto e altre suggestive location dell’Umbria, come Monterosi e Nepi nella Tuscia. Queste ambientazioni contribuiscono a creare il contesto autentico e accogliente della serie, valorizzando i paesaggi e le atmosfere tipiche di queste zone. La scelta delle location riflette l’intento di rappresentare un’Umbria reale e vivace, in cui si svolgono le vicende di Don Matteo.
Torna su Rai 1 Don Matteo 15, la serie con Raoul Bova nei panni di Don Massimo girata tra Spoleto in Umbria e location uniche della Tuscia, Monterosi e Nepi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Dove è stato girato il Commissario Ricciardi, le location della serie ambientata a Napoli
Leggi anche: Dov’è stato girato Un Professore 3, le location della fiction Rai ambientata a Roma
Questo filmato è stato girato a San Piero nel 1983. Non è un documentario, è uno sguardo dentro la vita di un paese. Sono immagini semplici, ma dentro c’è un mondo intero. C’è il Canto del Maggio, che attraversa le strade come una voce antica, e il Miserere - facebook.com facebook
«Barbie» in tv: gli incassi record, dove è stato girato,i cameo di Dua Lipa e John Cena x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.