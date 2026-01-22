Salerno Piazza Alario | dopo il blitz di ieri resta la paura dei residenti

A Salerno, in Piazza Alario, i residenti continuano a vivere con la preoccupazione dopo l’intervento di ieri. La priorità è ripristinare la sicurezza e rassicurare chi abita nel quartiere. In questa fase, l’obiettivo è garantire un ambiente protetto e mantenere la tranquillità dei cittadini, affrontando le conseguenze dell’operazione recente con attenzione e rispetto.

Tempo di lettura: 2 minuti Andare avanti dopo l'operazione effettuata ieri e garantire sicurezza a tutti i residenti del palazzo. È quanto sperano i cittadini che abitano in Piazza Alario uno, nell'edificio ieri interessato da un'operazione che ha visto impegnata la polizia municipale che ha portato a scoprire 19 extracomunitari residenti in unico appartamenti che attraverso la realizzazione di un muro abusivo era stato suddiviso in due unità dove il 19 cittadini di origine del Bangladesh vivevano in condizioni igieniche precarie. Sono stati proprio i residenti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

