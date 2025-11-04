Dopo la rapina tra le case della Scogliara torna la paura | le chat dei residenti e la richiesta delle telecamere
Ora gli abitanti della Scogliara hanno paura. L’episodio accaduto nel pomeriggio di domenica 2 novembre, che ha avuto come involontari protagonisti, padre e figlia residenti in una delle ville del comprensorio (e non una giovane coppia come sembrava inizialmente, ndr) ha messo tutti in allarme. I. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
