Salernitana-Trapani 1-1 ai granata non basta una prova gagliarda per ritrovare la vittoria
Tempo di lettura: 2 minuti All’Arechi la Salernitana impatta contro il Trapani. Al 9’ ospiti in vantaggio: conclusione di Ciotti dal limite deviata di testa da Grandolfo che si trova sulla traiettoria della palla. Al 18’ tiro dalla distanza di Ferraris, respinge lateralmente Galeotti. Al 31’ grande occasione per i granata: sponda di Ferraris e conclusione a botta sicura di de Boer respinta con i piedi da Galeotti. Al 35’ pareggio Salernitana con una punizione magistrale di Anastasio che vale l’1-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 19’ della ripresa granata pericolosi con de Boer che si infila tra le maglie della difesa avversaria e arriva al tiro da buona posizione, palla di poco a lato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
