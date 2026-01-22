russia alla scala meraviglie di kantorow al pianoforte chailly in gran forma con la filarmonica

Alla Scala, si apre la stagione della Filarmonica con un concerto che ha visto protagonista Kantorow al pianoforte e Riccardo Chailly in ottima forma. La sala, piena e partecipe, ha accolto con attenzione le esecuzioni, offrendo un momento di ascolto di qualità e sobrietà. Un evento che sottolinea l’importanza della musica classica come ponte tra tradizione e interpretazione contemporanea.

Ottave meravigliose, colori cangianti, energia debordante. Il racconto di un bel concerto che si replica in marzo in tournée europea e sedi prestigiose Alla Scala, inaugurazione della stagione della Filarmonica, con sala piena e pubblico alquanto rompiballe, tanto che Riccardo Chailly si è dovuto girare fra un movimento e l’altro del Terzo concerto di Prokof’ev per chiedere silenzio a un tizio che parlava (gli spettatori della Filarmonica sono agé, molti anche sordi e di conseguenza quando credono di sussurrare in realtà parlano a voce alta. Vedi i due semifreddi seduti dietro di me, con lei che stava male e lui che continuava a proporle di uscire vociando come al mercato). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Domani alla Scala, Riccardo Chailly dirige il primo concerto della stagione della Filarmonica, con la partecipazione di Alexandre Kantorow.

Riccardo Chailly, rinomato direttore d'orchestra, ha vissuto un momento di preoccupazione durante una serata alla Scala di Milano, dove si esibiva con la sua interpretazione di un'opera di Šostakovi?.

