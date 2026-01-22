Rottamazione quinquies? come mettersi in regola? Chi può aderire quando e cosa rientra nel calcolo Risparmi fino al 35-40%

La Rottamazione quinquies rappresenta una nuova opportunità per regolarizzare le cartelle esattoriali non ancora saldate. Chi può aderirne, quali debiti sono inclusi e i tempi di adesione sono aspetti fondamentali per approfittare dei risparmi fino al 40%. Dopo la rottamazione-quater, questa misura offre un’ulteriore chance a contribuente e professionisti di sanare le pendenze fiscali in modo agevolato e trasparente.

La sanatoria delle cartelle non è finita. Dopo la "rottamazione-quater", ecco la nuova finestra della Rottamazione quinquies: un'ulteriore occasione per chi non è riuscito a rispettare le precedenti scadenze o non ha ancora aderito. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le istruzioni aggiornate, dando il via a quella che di fatto rappresenta l'ultima chiamata per regolarizzare la propria posizione con lo Stato, senza sanzioni e interessi di mora. Ma attenzione: i margini sono stretti e serve muoversi subito per non perdere il beneficio.

