Rottamazione quinquies al via le domande | ecco quando presentare l’istanza e chi può aderire

È aperta la possibilità di presentare le domande per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Questa misura consente di definire i debiti tributari in via agevolata, seguendo le modalità stabilite dalle normative vigenti. È importante conoscere i tempi e i soggetti aventi diritto per poter usufruire delle agevolazioni previste, evitando eventuali sanzioni o interessi.

Sta per entrare nella fase operativa la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Con l'entrata in vigore della norma, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha 20 giorni di tempo per rendere disponibile il software necessario all'adesione, aprendo di fatto la possibilità per i contribuenti di presentare domanda. Secondo quanto stabilito dalla legge (articolo 1, commi da 82 a 101 della legge n. 1992025), le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'accesso alla procedura sarà possibile a partire dal 21 gennaio 2026, data entro la quale l'AdER dovrà attivare l'area riservata con l'elenco dei debiti definibili.

