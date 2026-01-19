Dal 21 gennaio 2024 sarà possibile presentare le domande di adesione alla rottamazione quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio. Entro il 21 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione il servizio online per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Questa misura permette di regolarizzare i debiti fiscali, offrendo una soluzione semplificata per i contribuenti interessati.

Dopo l’ok in Legge di Bilancio, la rottamazione quinquies entra nella fase operativa: entro il 21 gennaio 2026 l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà rendere disponibile sul proprio portale il servizio online per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Non è una sanatoria generalizzata: la rottamazione quinquies nasce con un perimetro più selettivo rispetto al passato. Al via la rottamazione quinquies. Di contro, con la rottamazione quinquies si offre un vantaggio, vale a dire un piano di pagamento fino a 9 anni con l’azzeramento di sanzioni e interessi (nei limiti previsti) e un tasso di dilazione calmierato al 3% annuo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione quinquies, domande al via dal 21 gennaio: chi può aderire

Rottamazione quinquies, al via le domande: ecco quando presentare l’istanza e chi può aderire

È aperta la possibilità di presentare le domande per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Questa misura consente di definire i debiti tributari in via agevolata, seguendo le modalità stabilite dalle normative vigenti. È importante conoscere i tempi e i soggetti aventi diritto per poter usufruire delle agevolazioni previste, evitando eventuali sanzioni o interessi.

Rottamazione quinquies: via libera alle domande dal 21 gennaio, scadenza il 30 aprile

A partire dal 21 gennaio e fino al 30 aprile, sarà possibile presentare le domande per la rottamazione quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Questa opportunità permette ai contribuenti di regolarizzare la posizione con il Fisco, semplificando le procedure di pagamento. Ecco le informazioni principali per comprendere i requisiti e le modalità di accesso alla misura.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rottamazione quinquies, domande al via dal 21 gennaio: chi può aderire - Rottamazione quinquies, via alle domande dal 21 gennaio: debiti ammessi e calendario delle scadenze. quifinanza.it