Roma viaggio con quasi 6 kg di hashish fugge all’alt e sperona volante

Un uomo a Roma, in possesso di circa 6 kg di hashish, ha tentato di fuggire durante un controllo della Polizia di Stato. Dopo aver speronato un'auto di servizio e investito un agente, è stato comunque fermato prima di riuscire a scappare. L’intervento si inserisce in un'operazione volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella capitale.

Roma, 22 gennaio 2026 – Ha tentato una manovra disperata in retromarcia per sottrarsi all’alt della Polizia di Stato, investendo un agente e speronando un’auto di servizio, ma è stato bloccato prima di riuscire a guadagnarsi la fuga. Il giovane corriere della droga, ventiseienne romano, è finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tradito da uno strano segnale lanciato a un conducente di passaggio, il ragazzo è stato intercettato in zona Portonaccio dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, che lo hanno seguito a distanza fino a quando ha accostato sul margine della carreggiata.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Non si ferma all'alt, travolge due poliziotti e sperona la volante: in auto crack ed eroinaUn conducente ha ignorato l’alt, travolgendo due agenti e causando un incidente con la volante.

Como, guida con il solo foglio rosa, non si ferma all’alt e 'sperona' due auto nella fugaIeri pomeriggio a Como, in via Colombo, una volante della polizia di stato ha fermato un’auto durante un posto di controllo.

