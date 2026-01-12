Capezzano al via il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti alle Poste

Poste Italiane ha avviato un nuovo servizio per la richiesta e il rinnovo dei passaporti a Capezzano. L'iniziativa, presentata alla presenza delle autorità locali e della dirigente della filiale di Salerno, mira a semplificare le procedure per i cittadini, offrendo un’opzione più comoda e accessibile per le pratiche di identificazione e viaggio.

