Capezzano al via il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti alle Poste

Poste Italiane ha avviato un nuovo servizio per la richiesta e il rinnovo dei passaporti a Capezzano. L'iniziativa, presentata alla presenza delle autorità locali e della dirigente della filiale di Salerno, mira a semplificare le procedure per i cittadini, offrendo un’opzione più comoda e accessibile per le pratiche di identificazione e viaggio.

Poste Italiane presenta il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti alla presenza del sindaco di Pellezzano Francesco Morra, del questore della provincia di Salerno o di un suo delegato, di Rosa Turco, direttrice della filiale Poste Italiane di Salerno.L’iniziativa coinvolge, in questa. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

