Riminese perde la vita a Londra travolta da un camion

Una cittadina riminese di 39 anni, Irene Leardini, ha perso la vita a Londra dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in bicicletta, in occasione del suo tragitto verso il lavoro. La tragedia si è verificata nella capitale britannica, lasciando sgomento tra amici e familiari. L’incidente ricorda la necessità di attenzione e sicurezza per ciclisti e pedoni nelle aree urbane.

Irene Leardini è deceduta sul colpo dopo il tremendo impatto, la ragazza da anni lavorava nella capitale inglese dove aveva realizzato la sua passione per le biciclette E' deceduta sul colpo, travolta da un camion mentre andava a lavorare in sella alla sua bicicletta, la riminese 39enne Irene Leardini che da anni viveva a Londra. La tragedia è avvenuta nella serata di martedì lungo la New Cross Road quando, secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 20.45 un mezzo pesante guidato da un 47enne l'avrebbe centrata in pieno scaraventandola sull'asfalto. Ai primi soccorritori le condizioni della 39enne sono apparse immediatamente disperate e, nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, la riminese è spirata sul posto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Travolta in bicicletta da un camion a Londra: morta riminese di 39 anniUna donna di 39 anni originaria di Rimini è deceduta a Londra a seguito di un incidente stradale.

