Rimini, 22 gennaio 2026 – Una donna riminese di 39 anni è morta l'altro ieri a Londra dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in bicicletta. L’incidente è avvenuto lungo la New Cross Road intorno alle 20.35. L’impatto è stato fatale e la donna è deceduta sul posto. Alla guida del mezzo pesante c’era un uomo di 47 anni che è stato arrestato con l’accusa di guida imprudente e di aver causato la morte della ciclista. Le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto sono ancora in corso. La polizia londinese ha rivolto un appello a chiunque si trovasse nella zona al momento dell’incidente invitando eventuali testimoni o persone in possesso di riprese utili a mettersi in contatto con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolta in bicicletta da un camion a Londra: morta riminese di 39 anni

