Durante la partita tra Marocco e Senegal, il match si è concluso con il rigore decisivo al 98’ a favore del Marocco, portando il Senegal a uscire dal campo. Dopo aver annullato un gol valido agli ospiti, l’arbitro ha concesso un penalty discutibile ai padroni di casa. In seguito, Brahim ha sbagliato il tentativo di cucchiaio, influenzando il risultato finale.

Surreale in Coppa d'Africa. In campo a Rabat per la finalissima ci sono i padroni di casa del Marocco contro il Senegal. Il match si trascina verso lo 0-0 e l'arbitro Ndla l'ha già fatta grossa al 90' annullando il gol dei verdi per un supposto fallo di Seck su Hakimi (che crolla a terra appena viene sfiorato). Ma non basta perché nel corposo recupero (il romanista El Aynaoui si era aperto un sopracciglio e aveva richiesto lunghe cure) il fischietto della Repubblica Democratica del Congo ha assegnato un rigore al Marocco per una minima trattenuta di Diouf sull'ex milanista Brahim Diaz.

🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rigore al 98' per il Marocco, il Senegal esce dal campo. Poi torna e Brahim sbaglia il cucchiaio!

Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo…Poi Brahim Diaz fallisce il cucchiaio. Clamoroso quanto successo

Durante la partita di Coppa d’Africa, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: il rigore per il Marocco e la conseguente uscita del Senegal dal campo, seguiti dal tentativo fallito di Brahim Diaz su calcio di rigore. Un episodio che ha suscitato sorpresa e discussione, evidenziando come anche le situazioni più prevedibili possano riservare colpi di scena imprevedibili.

Leggi anche: Follia in finale di Coppa d’Africa: il Senegal abbandona il campo per un rigore, poi Brahim Diaz shock

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Retroscena El Aynaoui: il gesto sul rigore in Coppa d'Africa strega Marocco e Francia. E la #Roma... x.com

Retroscena El Aynaoui: il gesto sul rigore in Coppa d'Africa strega Marocco e Francia. E la Roma... - facebook.com facebook