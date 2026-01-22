Rifiuti pericolosi e nessuna autorizzazione | chiuso un centro demolizioni a Sezze

Recentemente, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato preventivamente un centro di demolizioni a Sezze, riscontrando la presenza di rifiuti pericolosi e l’assenza di autorizzazioni. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo volta a tutelare l’ambiente e garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore dei rifiuti.

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali hanno eseguito il sequestro penale preventivo di un centro di demolizioni autoveicoli nel Comune di Sezze, al termine di un'attività ispettiva che avrebbe fatto emergere lo svolgimento dell'attività in totale assenza di titoli autorizzativi. Cosa è stato trovato nell'area: rifiuti "pericolosi" e "non pericolosi". Nel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato la presenza di rifiuti rientranti nelle categorie "pericolosi" e "non pericolosi", tra cui parti di autovetture smontate, fusti di oli esausti, motori sistemati sia al coperto sia su piazzale scoperto, e cassoni contenenti motori, semiassi, radiatori e ammortizzatori.

Rifiuti pericolosi e moto smontate senza autorizzazione: officina abusiva scoperta dopo blitz dell'ArmaI Carabinieri hanno individuato e sequestrato un’officina meccanica abusiva a San Nicola la Strada, dove erano presenti rifiuti pericolosi e motoveicoli smontati senza le necessarie autorizzazioni.

