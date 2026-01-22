Rieti | 111 chili di cocaina diretti a Roma arrestato camionista in autostrada

Un camionista è stato arrestato mentre trasportava 99 panetti di cocaina per un totale di 111 chili. L'uomo è stato fermato dalla polizia durante un controllo nell'area di servizio Flaminia Ovest dell'autostrada A1, la scorsa settimana, e ha mostrato immediatamente segni di nervosismo. Tuttavia, il suo comportamento sospetto non è stato l'unico indizio a tradirlo: l'ordine di servizio indicava che la merce trasportata avrebbe dovuto raggiungere Anagni, mentre il navigatore del mezzo aveva come destinazione Roma. I poliziotti della stradale Roma Nord hanno quindi deciso di effettuare controlli più approfonditi.

