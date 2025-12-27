Caso Edison critiche al Comune | Ricorso al Tar per i precedenti pareri
Per il sindaco Lorenzo Fiordelmondo il ricorso al tar di Edison è una notizia "per nulla inattesa". "Ora deciderà un giudice terzo, noi abbiamo approfondito e studiato tutto. La loro (di Edison, ndr) era una domanda lecita che andava approfondita e lo abbiamo fatto anche con strumenti nuovi di partecipazione come la democrazia elettronica ". Ma nel frattempo, letti i motivi su cui poggia il ricorso, l'opposizione e il comitato Tutela Salute tornano all'attacco: "Dagli atti legali emerge ancora più forte la gravità e la responsabile politica di chi nella fase preliminare del 2023 ha tenuto la città all'oscuro del progetto – incalza Massimo Gianangeli per il comitato -.
Caso Edison, critiche al Comune: Ricorso al Tar per i precedenti pareri.
Edison non ci sta e fa ricorso al Tar: «Il no all’impianto? Un iter illogico» - JESI Un procedimento che «nel suo complesso appare sviato, volto ad assecondare l’opposizione manifestata da una parte minoritaria della popolazione e dai comitati ... corriereadriatico.it
"Edison, il sindaco si traveste da eroe. Ma la situazione l’ha creata lui" - Dopo le prese di posizione di Comune e Provincia, e il chiarimento dell’azienda sull’impianto, il gruppo Jesiamo torna a mettere nel mirino il sindaco Lorenzo ... ilrestodelcarlino.it
#Jesi #edison - La reazione dell’Assemblea Permanente sul ricorso al Tar della multinazionale avverso al “no” alla realizzazione dell’impianto rifiuti alla Zipa - facebook.com facebook
