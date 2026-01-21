Si riapre il caso delle Pioppete, con i proprietari dei terreni che hanno presentato ricorso al Tar. La vicenda riguarda i capannoni costruiti nell’area, oggetto di contestazioni dal 2019 per questioni urbanistiche e ambientali. Restano da chiarire le future decisioni e le implicazioni per la tutela dell’oasi naturale, in un contesto che coinvolge aspetti legali e di pianificazione territoriale.

Colpo di scena nella vicenda dei capannoni destinati all’oasi naturale delle Pioppete, questione urbanistico-ambientale che va avanti dal 2019. La previsione edificatoria era, o meglio, sembrava tramontata lo scorso ottobre dopo che la giunta aveva archiviato la pratica vista la scadenza dei tempi del piano attuativo presentato dalle due società proprietarie del terreno su cui volevano realizzare capannoni per un totale di 18mila metri quadri. Già, sembrava tramontata: le società, ossia la "Isocal" e un’altra non specificata, hanno presentato ricorso al Tar chiedendo in sostanza che sia riconosciuta l’efficacia della variante in quanto secondo loro non è scaduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pioppete, si riapre il caso. I proprietari dei terreni hanno fatto ricorso al Tar

“Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar”: l’allarme degli avvocati che hanno fatto ricorsoIl Tar del Lazio potrebbe revocare l’approvazione del semestre filtro di Medicina e dei test svolti a novembre e dicembre.

“Il semestre filtro di Medicina sarà annullato dal Tar”: l’allarme degli avvocati che hanno fatto ricorsoIl Tar del Lazio potrebbe annullare il semestre filtro di Medicina e i test sostenuti a novembre e dicembre, secondo gli avvocati che hanno presentato ricorso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Pioppete, si riapre il caso. I proprietari dei terreni hanno fatto ricorso al Tar; Il filare di pioppi è a rischio di cedimento. Ordinato l’abbattimento di una porzione; Pioppi abbattuti all'ingresso di Ivrea. La perizia dice no, la motosega dice sì. E Matteo Chiantore?.

Pioppete, si riapre il caso. I proprietari dei terreni hanno fatto ricorso al TarColpo di scena nella vicenda dei capannoni destinati all’oasi naturale delle Pioppete, questione urbanistico-ambientale che va avanti dal 2019. La previsione edificatoria era, o meglio, sembrava ... lanazione.it