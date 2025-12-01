Ricerca Aism Charity Dinner Milano | raccolti 180mila euro per la lotta alla sclerosi multipla
Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Migliorare concretamente la vita delle persone con sclerosi multipla attraverso la ricerca scientifica. Con questo obiettivo si è svolta a Milano la Charity Dinner Aism 2025 che ha riunito nei giorni scorsi 400 ospiti al Teatro Alcione per raccogliere 180mila euro a favore del NeuroBrite Research Center, il nuovo polo internazionale dedicato alla ricerca in neuroriabilitazione, promosso dall'Associazione italiana sclerosi multipla con la sua Fondazione Fism. "Dobbiamo interrompere quella clessidra fatale delle 3 ore che portano inesorabilmente a una nuova diagnosi di sclerosi multipla e cancellare quelle 2 parole" che definiscono la malattia "grazie alla ricerca e al sostegno di tutti noi", ha detto in apertura dell'evento Linda, una della 144mila persone con sclerosi multipla in Italia, raccontando il momento in cui ha ritrovato fiducia nel futuro con la forza di chi vive ogni giorno la sclerosi multipla e ha scelto di mettersi in gioco per dare valore alla propria esperienza e contribuire al cambiamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
