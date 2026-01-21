Sclerosi multipla tra 1.500 farmaci ‘vecchi’ c’è quello che può riparare il sistema nervoso

Tra oltre 1.500 farmaci già disponibili, è stato individuato un principio attivo che potrebbe contribuire alla riparazione del sistema nervoso nelle persone con sclerosi multipla. Questa scoperta apre nuove prospettive per il trattamento della malattia, offrendo possibilità di miglioramento della qualità di vita e di gestione dei sintomi. La ricerca prosegue per confermare l’efficacia e la sicurezza di questa opzione terapeutica già nota.

(Adnkronos) – Un farmaco utile contro la sclerosi multipla, trovato fra oltre 1.500 altri farmaci già noti. Cercandola con una piattaforma innovativa di screening, che mette insieme la potenza dell’Ai e vari modelli costruiti anche con l’uso di staminali dei pazienti per test mirati, rapidi e precisi. Una sorta di ‘tunnel del vento’ per candidate terapie. Lo studio, pubblicato su ‘Science Translational Medicine’, ha permesso di identificare bavisant come candidato terapeutico in grado di agire su due dei meccanismi più devastanti della malattia: la degenerazione delle fibre nervose e il fallimento dei processi di rimielinizzazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

