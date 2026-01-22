Riccardo Mirarchi muore a 20 anni mentre sciava Courmayeur | era il presidente del ‘Ternana club Policlinico Gemelli’

Riccardo Mirarchi, giovane romano di 20 anni e presidente del ‘Ternana Club Policlinico Gemelli’, è deceduto mercoledì 21 gennaio a Courmayeur in seguito a una caduta durante una giornata di sci. L’incidente ha interrotto una vacanza sulla neve, lasciando sgomento tra amici e familiari. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Riccardo Mirarchi muore a 21 anni a Courmayeur, sotto choc la fidanzata: gli sci spezzati, la mascherina esplosa e il casco volato a 7 metriMorto contro un albero davanti agli occhi della fidanzata, nell'ultima discesa della giornata sugli sci, a Courmayeur. Riccardo Mirarchi, di 21 anni, di Roma, stava scendendo lungo ... leggo.it

Riccardo Mirarchi ci ha lasciati. Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila, nelle nostre battaglie polit facebook

