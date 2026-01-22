Chi era Riccardo Mirarchi attivista del M5s e studente morto in un incidente sugli sci a Courmayeur

Riccardo Mirarchi, giovane attivista del Movimento 5 Stelle e studente alla Luiss, è morto in un incidente sugli sci a Courmayeur. A soli 21 anni, era conosciuto per il suo impegno politico e le sue passioni, tra cui la presidenza del Ternana Club Policlinico Gemelli. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e familiari, lasciando un vuoto in ambito sociale e universitario.

Riccardo Mirarchi aveva solo 21 anni ma era un ragazzo pieno di interessi e passioni: attivista del M5s, studente della Luiss, era anche presidente del del Ternana club Policlinico Gemelli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Riccardo Mirarchi, chi era il 20enne romano morto in vacanza a Courmayeur: l'incidente con gli sci davanti alla fidanzataRiccardo Mirarchi, giovane romano di 20 anni, ha perso la vita mercoledì 21 gennaio a Courmayeur a causa di un incidente sciistico.

Riccardo Mirarchi muore a Courmayeur. Fatale una caduta sugli sci sulla pista 26Riccardo Mirarchi, 20 anni di Roma, è deceduto mercoledì 21 gennaio a Courmayeur a seguito di una caduta sugli sci sulla pista 26.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Courmayeur, 20enne muore contro un albero dopo aver perso controllo degli sci; Riccardo Mirarchi, chi era il 20enne romano morto sugli sci a Courmayeur: l'incidente davanti alla fidanzata, si è schiantato contro un...; Courmayeur: Riccardo Mirarchi muore sugli sci contro un albero davanti alla fidanzata; Riccardo Mirarchi si schianta con gli sci e muore davanti alla fidanzata: la mascherina esplosa e il casco schizzato a 7 metri.

Riccardo Mirarchi, chi era il 20enne romano morto sugli sci a Courmayeur: l'incidente davanti alla fidanzata, si è schiantato contro un alberoDovevano essere giorni di vacanza, tra le vette di Courmayeur. E invece Riccardo Mirarchi è morto ieri pomeriggio mentre sciava, schiantandosi ... msn.com

Chi era Riccardo Mirarchi, morto in un incidente sugli sci a Courmayeur sotto gli occhi della fidanzataRiccardo Mirarchi, 20 anni, è morto in un tragico incidente sugli sci a Courmayeur: stava rientrando a valle quando si è schiantato contro un albero ... tag24.it

Riccardo Mirarchi ci ha lasciati. Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila, nelle nostre battaglie polit facebook

Riccardo Mirarchi ci ha lasciati. Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila, nelle nostre battaglie polit x.com