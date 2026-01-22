Riccardo Mirarchi muore a Courmayeur Fatale una caduta sugli sci sulla pista 26

Riccardo Mirarchi, 20 anni di Roma, è deceduto mercoledì 21 gennaio a Courmayeur a seguito di una caduta sugli sci sulla pista 26. L'incidente ha interrotto bruscamente una vacanza sulla neve, lasciando sgomento tra amici e familiari. Le autorità stanno ancora indagando sulle dinamiche dell’incidente, mentre si attende un approfondimento sugli eventuali fattori che hanno contribuito alla tragedia.

Una vacanza sulla neve che si è trasformata in tragedia. Riccardo Mirarchi, 2oenne romano, è morto nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio a Courmayeur dopo una caduta. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, è andato a sbattere contro un albero: l'impatto è stato tremendo.

