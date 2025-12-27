Eros Ramazzotti ha fatto dei lavori di ristrutturazione devastanti mi è crollato il soffitto di casa ma lui non vuole pagare 200 mila euro di danni | le accuse del vicino del cantante

Un acquisto immobiliare e una ristrutturazione diventano un caso giudiziario. È quanto sta accadendo a Milano, nel quartiere CityLife, dove i lavori avviati nell’appartamento di Eros Ramazzotti hanno dato origine a un a controversia civile con il vicino del piano di sotto, che chiede un risarcimento superiore a 200mila euro per i danni subiti. La vicenda è ricostruita dal Corriere della Sera, che riferisce i contenuti degli atti e delle posizioni delle parti coinvolte. Secondo quanto riportato, tutto inizia nell’ottobre 2024, quando Ramazzotti acquista un appartamento a CityLife e vi trasferisce la residenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

