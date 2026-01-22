Renault produrrà droni d’attacco a lungo raggio | il ritorno dell’industria civile alla difesa

Renault amplia le proprie competenze nel settore aeronautico producendo droni d’attacco a lungo raggio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Direzione generale degli armamenti e Turgis Gaillard, segna un passo importante nel ritorno dell’industria civile nel campo della difesa. Questa scelta evidenzia l’interesse del settore automobilistico italiano e francese verso nuove applicazioni tecnologiche in ambito di sicurezza e difesa.

La casa automobilistica francese Renault produrrà droni d’attacco a lungo raggio nell’ambito di un contratto firmato con la Direzione generale degli armamenti e in collaborazione con l’appaltatore della Difesa Turgis Gaillard. Lo ha dichiarato la rivista francese L’Usine Nouvelle, riferendo che la casa automobilistica li produrrà nei suoi stabilimenti di Le Mans e Cléon, a ovest di Parigi, nell’ambito di un contratto che potrebbe valere fino a un miliardo di euro in dieci anni. Renault non ha però voluto commentare, limitandosi a specificare come sono andate le cose per bocca del dirigente responsabile di Renault, Fabrice Cambolive, in un’intervista all’emittente Bfm rilasciata martedì 20 gennaio: «Siamo stati contattati qualche mese fa dal Ministero delle Forze Armate in merito a un progetto per lo sviluppo di un’industria francese dei droni, lo hanno fatto per la nostra competenza industriale, per la capacità produttiva e progettuale. 🔗 Leggi su Panorama.it

