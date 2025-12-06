Via libera Usa | all’Italia missili a lungo raggio Crosetto | Dobbiamo pensare a difesa e sicurezza
Il dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari. L'Agenzia per la cooperazione alla sicurezza della Difesa americana ha notificato il via libera al Congresso. Lo stesso dipartimento Usa spiega che il governo italiano ha richiesto di acquistare un centinaio di AGM-158BB-2. I missili sono prodotti dalla Lockheed Martin. La possibile vendita, si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano, "sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un alleato della Nato che rappresenta una forza per la stabilità politica e il progresso economico in Europa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
