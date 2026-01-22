Renault chiude Ampere | la comunicazione ai sindacati

Renault ha comunicato ai sindacati la possibile chiusura della divisione Ampere, dedicata ai veicoli elettrici, prevista a partire dal primo luglio 2026. La decisione, ancora da confermare, rappresenta un cambiamento importante per l’azienda e il settore. La comunicazione è avvenuta durante un incontro con i rappresentanti sindacali, che hanno preso atto delle intenzioni di Renault in merito al futuro della divisione.

Era stato presentato nel novembre del 2023, nel pieno della Renaulution (il piano strategico aziendale che verrà sostituito dal nuovo business plan Futurama) promossa da Luca De Meo, allora amministratore delegato del gruppo Renault (diventato Ceo del gruppo del lusso Kering), con l'ambizione di trasformarlo nel primo pure player europeo dedicato ai veicoli elettrici e al software. Allora l'obiettivo dichiarato era quello di introdurre sul mercato sette nuovi modelli a batteria e di raggiungere quota 25 miliardi di ricavi nel 2031. Ed invece, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, la casa della Losanga va verso la chiusura del progetto Ampere e della rispettiva divisione specializzata nello sviluppo e nella produzione di auto elettriche (e dei relativi componenti). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

